Рафаэль Надаль: «Тяжелый день для меня во всех отношениях, потому что я чувствовал себя более подготовленным, чем то, что я показал»

Испанский теннисист прокомментировал свое поражение от Хуберта Хуркача во втором круге на «Мастерсе» в Риме

«Я думаю, что это был тяжелый матч. Очевидно, что я хорошо начал поединок. Первые несколько геймов, почти полчаса длились первые два гейма, я имел несколько шансов и играл хорошо. Затем у меня был брейк, и я немного потерял способ оттеснить его назад и давить. В первом сете я думаю, что счет немного не соответствует тому, какой была игра. Затем он был намного лучше меня во второй партии. У меня не было такого ощущения в первом сете, но во втором — да. Я не смог его оттеснить его дальше.

В этом и все дело. Тогда становится сложнее. Это не самый большой корт, и он хорошо подавал. Мне было тяжело играть на приеме. Трудно чувствовать какие-то реальные шансы на камбэк, когда у него такая подача, а ты не можешь доставить ему достаточно трудностей, допуская ошибки. Вот так. Просто надо это принять. Тяжелый день для меня во всех отношениях, потому что я чувствовал себя более подготовленным, чем то, что я показал. Это вызвало у меня плохое чувство, потому что я чувствовал себя лучше, но не смог показать себя на корте.

Есть и тот фактор, что у тебя определенным образом возникают сомнения. Вот и все. Надо просто принять ситуацию. Как я уже говорил перед началом турнира, сегодня я в немного более непредсказуемой ситуации, я не играл достаточно в течение последних двух лет. Поэтому и слишком много сомнений. Слишком много вопросов во всех отношениях, в разных моментах по игре. Вот и все.

А насчет Ролан Гаррос… Вы смогли увидеть сегодня на корте, насколько это тяжело. Сейчас есть два пути. Вероятно, первый — это сказать: «Ладно, я не готов, я играю недостаточно хорошо». Тогда наступает момент принять решение не играть на Ролан Гаррос. Другой — принять себя таким, какой я есть сегодня, и работать должным образом, чтобы попытаться быть другим через две недели. На сегодня это решение, как вы можете себе представить, еще не является четким в моей голове. Но если я должен сказать, что я чувствую, и если я мысленно склоняюсь к тому или иному решению, то я скажу, что буду играть на Ролан Гаррос и сделаю все, что смогу. Физически у меня есть некоторые проблемы, но, наверное, ещё не настолько, чтобы сказать, что я не сыграю на важнейшем турнире моей теннисной карьеры. Посмотрим, что будет происходить, как я буду чувствовать себя психологически завтра, послезавтра и через неделю. Если я буду готов, то я попытаюсь быть там и бороться за то, за что я боролся последние 15 лет, даже если сейчас это кажется невозможным».

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