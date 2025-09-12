Макс Ферстаппен: Гонки – не просто моя профессия

В субботу Макс Ферстаппен примет участие в квалификации и выступит на седьмом этапе Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), немецкой кузовной серии гонок на выносливость, которая проходит на легендарной «Северной петле» Нюрбургринга.

О таких планах четырёхкратного чемпиона мира мы рассказывали: сначала начала он намерен получить специальную лицензию, дающую право на выступления в этих гонках в самой быстрой категории GT3, так называемую DMSB Permit Nordschleife.

Поэтому завтра Макс сядет за руль спорткара Porsche 718 Cayman менее мощной категории GT4 – это будет машина команды Lionspeed GP в цветах Verstappen.com Racing и Red Bull. После квалификации он выйдет на старт 4- часовой гонки. Его напарником будет 22-летний британец Крис Лалхэм, выступающий за команду Ферстаппена в европейской серии GT World Challenge.

Мыслями о том, зачем ему все это нужно, Ферстаппен поделился со своим официальным сайтом: «Гонки – не просто моя профессия, это также моё хобби. В этот уик-энд я буду на Nordschleife, и моя цель – выступить в квалификационной гонке, дающей право на получение обязательной лицензии, чтобы гоняться здесь на машине GT3.

Мне этого очень хочется, ведь Nordschleife занимает первую строчку в списке трасс, на которых мне бы хотелось гоняться. «Северная петля» – исключительно сложное кольцо, и гонщик должен отвечать самым высоким требованиям. Мне уже не терпится поскорее сесть за руль!»

