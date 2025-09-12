Кубок Дэвиса. Германия выиграла два одиночных матча в выездном поединке против Японии

В Токио завершился первый день матча второго раунда квалификации Кубка Дэвиса между сборными Японии и Германии.



Квалификация. Второй раунд • Токио, Япония • 12-13 сентября • хард (зал)

Открыл программу встречи матч между лидером сборной Германии Ян-Леннардом Штруффом и Ёсихито Нисиокой. Немецкий теннисист одержал победу в трёх сетах – 6:4, 6:7(4), 6:4.

Во втором поединке Янник Ганфманн оказался сильнее первого номера сборной Японии Синтаро Мотидзуки, оформив победу со счётом 6:3, 6:3.

Таким образом, по итогам первого игрового дня сборная Германии ведёт в противостоянии – 2:0.

