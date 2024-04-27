Мадрид. Коллинс выиграла 14-й матч подряд, Крейчикова и Бултер выбыли из борьбы

На турнире WTA 1000 в Испании завершились матчи второго круга

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — Шелби Роджерс (США, SR) 6:1, 6:3

Мирра Андреева (-) — Линда Носкова (Чехия, 29) 4:6, 6:3, 6:3

Каролин Гарсия (Франция, 21) — Ван Синьюй (Китай) 6:1, 6:4

Жасмин Паолини (Италия, 12) — Виктория Хименес Касинцева (Андорра, WC) 6:0, 6:1

Даниэль Коллинс (США, 13) — Клара Бюрель (Франция) 4:6, 6:4, 7:6(8)

Жаклин Кристиан (Румыния, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 22) 2:6, 6:0, 6:2

Робин Монтгомери (США, WC) — Кэти Бултер (Великобритания, 26) 1:6, 6:3, 6:4

Арина Соболенко (-, 2) — Магда Линетт (Польша) 6:4, 3:6, 6:3

Даниэль Коллинс продлила свою победную серию после титулов на турнирах WTA 1000 в Майами и WTA 500 в Чарльстоне. Американка впервые за четыре участия в Мадриде стартовала в статусе сеяной теннисистки и впервые вышла в третий круг.

Жаклин Кристиан, которая станет следующей соперницей Коллинс, сравняла счёт в очных встречах с Барборой Крейчиковой (1-1) и впервые сыграет в третьем круге на турнире WTA 1000.

Робин Монтгомери (№183 WTA) записала в свой актив третью в карьере победу над теннисисткой из топ-50 и также впервые сыграет в третьем круге турнира WTA 1000. Соперницей американки станет Арина Соболенко.

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