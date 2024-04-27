Днепр-1 примет Динамо, Шахтер посетит ЛНЗ: расписание матчей УПЛ

В субботу, 27 апреля, состоятся 4 матча в рамках 25 тура Украинской Премьер-лиги.

<p В частности, Шахтер на выезде сыграет с ЛНЗ, а Днепр-1 будет принимать киевское Динамо. В случае потери очков столичный клуб рискует отпустить Шахтер в борьбе за чемпионство на 6 или 7 баллов при условии, что "горняки" победят в своем матче.

Также Минай и Верес продолжат бороться за сохранение турнирной прописки. Ужгородский клуб дома сыграет против Черноморца, а жители приедут в гости в Рух.

Минай сейчас находится на последнем месте, несмотря на неплохие результаты во втором круге чемпионата, а Верес уже поднялся в зону переходных матчей и отстает от спасительной 12 строчки на 5 очков.

Расписание матчей 26 тура УПЛ на 27 апреля

13:00 Днепр-1 — Динамо

13:00 Минай — Черноморец

15:30 ЛНЗ — Шахтер

18:00 Движение — Вереск

Прямые трансляции всех матчей, кроме игры Днепра-1, можно будет посмотреть на УПЛ-ТВ. Игру днепрян будут транслировать на ютуб-каналы FootballHub.

Напомним, в прошлом туре Днепр-1 расписал мировую с Вересом, Динамо разгромило житомирское Полесье. А Шахтер вырвал победу в матче с луганской Зарей.

Раньше Днепр-1 отказал Динамо в просьбе перенести матч 26 тура УПЛ в Киев.

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