Рио-де-Жанейро. Баэс остановил “лаки лузера” и второй год подряд сыграет в финале, Мюллер впервые будет бороться за титул ATP 500

На турнире АТР 500 в Бразилии состоялись полуфинальные матчи



Рио-де-Жанейро, Бразилия • 17-23 февраля • грунт • $2,574,145

Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Александр Мюллер (Франция) – Франсиско Комесанья (Аргентина) 7:5, 6:7(3), 6:3

Себастиан Баэс (Аргентина, 5) – Камилло Уго Карабелли (Аргентина, LL) 3:6, 6:1, 6:1

• Александр Мюллер за три часа обыграл Франсиско Комесанью, который в предыдущем раунде выбил из турнира вторую ракетку мира Зверева. Французский теннисист третий раз в карьере сыграет в финале турнира АТР и впервые сделает это на “пятисотнике”. 28-летний теннисист имеет в своем активе один титул – в январе он стал чемпионом соревнований в Гонконге, обыграв в финале Кэя Нисикори.

• Себастиан Баэс второй год подряд дошел до финала в Рио-де-Жанейро. Для 24-летнего аргентинца это будет девятый финал на турнирах АТР, в котором он будет бороться за свой седьмой чемпионский титул. В случае победы в финале, Баэс может стать первым игроком, кому удалось защитить титул на этих соревнованиях (проводятся с 2014 года).

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