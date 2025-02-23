ВИДЕО. Реакция Усика на нокаут Паркера, есть претендент на титул украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

В ночь на 23 февраля на арене «Venue Riyadh Season» в Эр-Рияде состоялось шоу бокса The Last Crescendo. Событие посетил и обладатель титулов WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик.

Украинский боксер посмотрел два поединка, где выступили его потенциальные соперники – новозеландец Джозеф Паркер быстро нокаутировал Мартина Баколе из ДР Конго и защитил временный титул WBO, а немецкий боксер Агит Кабайел остановил в шестом раунде китайца Чжана Чжилея.

Кроме того, Усик поделился мнением о нокауте Паркера, пообщался с Джошуа и прокомментировал возможное возвращение на ринг своего бывшего соперника Тайсона Фьюри.

ВИДЕО. Реакция Усика на нокаут, разговор с Джошуа, потенциальные соперник для украинца

sport.ua