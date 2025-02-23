Экс-игрок Карпат Лукас Перес перейдет в гранд с чемпионата Нидерландов

Испанский нападающий Лукас Перес станет футболистом ПСВ. Об этом сообщил журналист издания Relevo Маттео Моретто.

Он присоединится к команде из Эйндховена на правах свободного агента. Контракт будет рассчитан до июня.

Перес находится без клуба с 22 января – тогда он покинул “Депортиво”, за который выступал в Сегунде. В команде из Ла-Коруньи он провел последние три года.

С января 2011 по июнь 2013 он находился на контракте с львовскими "Карпатами". Испанец сыграл в составе "львов" 60 матчей, отличившись 15 голами и восемью ассистами. Также три месяца с этого периода он провел в аренде у "Динамо", но так и не сыграл за киевлян ни одного поединка.

Затем Перес выступал за ПАОК, “Арсенал” Лондон, “Вест Хэм” и ряд испанских клубов.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 36-летнего испанца в 500 тысяч евро.

ПСВ идет на втором месте в чемпионате Нидерландов. Отрыв от первого "Аякса" составляет два очка, но у амстердамцев есть еще матч в запасе. Также команда из Эйндховена выступает в Лиге чемпионов, где на стадии 1/8 финала встретится с бывшим клубом Переса “Арсеналом”. Кроме этого вскоре ПСВ ждет матч полуфинала Кубка Нидерландов против "Гоу Эхед Иглс".

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