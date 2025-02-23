Ферстаппен тестировал в Ле-Кастелле Aston Martin GT3

Макс Ферстаппен был замечен на французском автодроме Поль-Рикар, где он тестировал спорткар Aston Martin GT3, весьма впечатляюще раскрашенный. Машина была с цветах Red Bull, но также с логотипами Team Redline, команды Макса по кибергонкам, и надписью Verstappen.com Racing.

Фотографии с тестов появились в социальных сетях на страницах одного из болельщиков четырёхкратного чемпиона мира, а кроме того, по информации RacingNews365, самолёт Макса в эти дни тоже находится во Франции.

Издание напоминает, что это не первый раз, когда Ферстаппен в своё удовольствие гоняет на машине Aston Martin GT3, а в предыдущие годы он также пилотировал спорткары других производителей. В этом году он занимается созданием собственной команды GT3 и на днях подтвердил, что действительно вёл переговоры с Aston Martin, но только по этому поводу.

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