Одноклубник Миколенко может вернуться в чемпионат Франции

Как сообщает Foot Mercato, "Ренн" заинтересован в возвращении полузащитника Идрисса Гуйе в Лигу 1.

Гуйе хорошо знаком с французским чемпионатом: он дебютировал в Лиге 1 в составе "Лилля" в 2010 году, где провел пять сезонов, а затем выступал за "ПСЖ" с 2019 по 2022 год. "Ренн" надеется привлечь опытного полузащитника в состав команды.

Контракт сенегальца с "Эвертоном" истекает в конце июня, однако английский клуб еще не потерял надежды сохранить Гуйе. Они предложили футболисту новый контракт на один год с возможностью продления еще на сезон, но полузащитник пока не дал ответа.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Гуйе провел 40 матчей за "Эвертон" во всех турнирах, отдав 3 ассиста.

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