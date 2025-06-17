Почему Кубок УЕФА остался у "Шахтёра" навсегда

В сезоне 2008/2009 донецкий “Шахтёр” вошёл в историю европейского футбола, став последним обладателем Кубка УЕФА. Финал состоялся 20 мая 2009 года в Стамбуле на стадионе “Шюкрю Сараджоглу”, где украинский клуб встретился с немецким “Вердером”. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу “Шахтёра”, причём победный гол Жадсона был забит в дополнительное время. Это была первая в истории украинского клуба победа в европейском турнире после распада СССР. Успех стал символом роста и амбиций отечественного футбола. Финал стал не просто матчем, а последней страницей турнира с легендарным названием. Окунулась в историю редакция euro.com.ua.

Почему “Шахтёр” — последний обладатель Кубка УЕФА

Сезон 2008/2009 стал последним в истории Кубка УЕФА. Уже с 2009/2010 годов турнир был переименован в Лигу Европы УЕФА с обновлённым форматом, логотипом и коммерческой концепцией. Изменения касались не только названия, но и структуры соревнований — появилась полноценная групповая стадия, расширился список участников. Таким образом, “Шахтёр” Донецк остался последним клубом, который завоевал именно Кубок УЕФА, а не его обновлённую версию. Это делает победу 2009 года особенно значимой: клуб вписал своё имя в историю навсегда. Престижный трофей ушёл в архив именно в руках украинской команды.

Путь “Шахтёра” к финалу: поэтапный успех

“Шахтёр” прошёл непростой, но яркий путь к финалу. Команда обыграла сразу нескольких серьёзных соперников:

Стадии плей-офф Кубка УЕФА 2008/2009:

1/16 финала: “Тоттенхэм Хотспур” — 2:0, 1:1 1/8 финала: ЦСКА Москва — 0:1, 2:0 1/4 финала: “Олимпик Марсель” — 2:0, 1:2 1/2 финала: “Динамо Киев” — 1:1, 2:1 Финал: “Вердер” — 2:1 (доп. время)

Особое внимание привлёк полуфинал против киевского “Динамо”, который стал историческим внутренним противостоянием на международной арене. Победа в этом дерби добавила финалу особой ценности для украинских болельщиков.

Команда-победитель: кто сделал историю

Команду к успеху привёл румынский тренер Мирча Луческу, который сумел создать уникальный коллектив. В составе “Шахтёра” сочетались талантливые украинские футболисты и техничные бразильцы. Ключевые роли сыграли Дарио Срна, Фернандиньо, Виллиан, Жадсон и Пятов. Именно эта смесь дисциплины и креативности позволила команде пройти весь турнир и одолеть соперников из топ-лиг. Жадсон стал автором решающего гола в финале, навсегда вписав своё имя в историю клуба. Победа стала вершиной эпохи Луческу и золотой страницей в летописи “Шахтёра”.

Что изменилось после перехода к Лиге Европы

С 2009 года формат Лиги Европы стал более масштабным и коммерчески ориентированным. Турнир расширили, усилили телевизионную составляющую, а команды из Лиги чемпионов стали автоматически попадать в плей-офф. Уровень турнира остался высоким, но романтики старого Кубка УЕФА стало меньше. Многие фанаты считают, что именно победа “Шахтёра” в 2009 году стала последним подобным успехом для клуба вне элитных чемпионатов. После этого доминировать стали клубы из Англии, Испании, Германии и Италии. Успех донецкой команды стал исключением из правила, которое лишь подчёркивает его уникальность.

Наследие победы и её значение сегодня

Победа “Шахтёра” в Кубке УЕФА остаётся важнейшим достижением в истории украинского клубного футбола. Этот трофей хранится в музее клуба и до сих пор вызывает гордость у болельщиков. На фоне современных трудностей и вызовов, связанных с войной и вынужденным переездом команды, память о 2009 годе особенно дорога. Это был момент, когда украинский клуб показал всей Европе, что способен на настоящее. Ни одна команда из Украины пока не повторила этого успеха. Поэтому “последний Кубок УЕФА” стал не только историческим фактом, но и символом возможного.

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