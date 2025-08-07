ПАОК – Вольфсбергер: прогноз на матч Лиги Европы

7 августа 2025 года состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором греческий «ПАОК» примет австрийский «Вольфсбергер». Игра начнется в 20:30 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

ПАОК: успешный сезон и стремление к победе

В прошлом сезоне греческий «ПАОК» занял 3-е место в Суперлиге, набрав 58 очков в 32 играх, и уступил серебро «Панатинаикосу» всего на 1 очко. Эта позиция дала возможность команде стартовать в еврокубках с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. В кубке Греции «ПАОК» вылетел на стадии ¼ финала, уступив «АЭКу».

В Лиге Европы греческий клуб также не смог дойти далеко: они прошли 1-й этап основного турнира, но в 1/16 финала были выбиты румынской «Стяуа». «ПАОК» всегда показывает высокий уровень игры в еврокубках и настроен на победу в этом сезоне.

Вольфсбергер: борьба за место в еврокубках

«Вольфсбергер» в прошлом сезоне австрийской Бундеслиги занял 4-е место, отстав от лидера всего на 3 очка. Благодаря победе в кубке Австрии (где они победили «Хартберг») команда получила путевку в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Однако в новом сезоне «Вольфсбергер» начал неудачно: они проиграли 0:2 в матче против «Альтаха».

Не имея опыта в еврокубках в прошлом сезоне, «Вольфсбергер» будет стремиться продемонстрировать свои силы в Лиге Европы, но неудачный старт в чемпионате Австрии может повлиять на уверенность команды.

Личные встречи

Интересно, что «ПАОК» и «Вольфсбергер» еще не встречались друг с другом в официальных поединках. Это будет первый матч между этими командами в еврокубках, что добавляет интригу в предстоящую встречу.

Интересные факты

В последних 5 домашних играх «ПАОК» одержал победу, забив 14 голов и пропустив только 2.

«Вольфсбергер» забил 60 голов за 32 матча чемпионата Австрии в прошлом сезоне, что является 2-м лучшим результатом среди команд чемпионской группы.

«ПАОК» стал лучшей атакующей командой в греческой Суперлиге прошлого сезона, забив 62 гола.

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы команд и их статистики, можно предположить, что «ПАОК» будет фаворитом этого поединка. Греческая команда имеет хороший опыт игры в еврокубках и сильную атаку. «Вольфсбергер» же имеет проблемы на старте сезона и не имеет опыта в еврокубках.

Напомним, мы также писали про анонс и прогноз матча Панатинаикос – Шахтер