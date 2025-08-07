Фредрикстад – Миттьюлланд: прогноз на матч Лиги Европы

7 августа 2025 года состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором норвежский «Фредрикстад» примет датский «Миттьюлланд». Игра начнется в 19:00 по киевскому времени. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на результат. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua.

Фредрикстад: текущее положение и подготовка

«Фредрикстад» в этом сезоне чемпионата Норвегии занимает 7-е место, имея 26 очков после 18 матчей. От лидера команду отделяют 13 баллов, а от зоны еврокубков – 6 очков. В Кубке Норвегии 2025 года «Фредрикстад» вылетел на стадии 1/8 финала, уступив «Лиллестрему».

Этот матч станет для команды первым в текущем сезоне еврокубков. Возможность начать с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «красно-белые» получили благодаря победе в Кубке Норвегии 2025 года.

Миттьюлланд: амбиции и подготовка

В прошлом сезоне чемпионата Дании «Миттьюлланд» набрал 62 очка за 32 игры и занял 2-е место, уступив «Копенгагену» всего 1 очко. В Кубке страны датчане также не смогли пройти далеко, вылетев на стадии 1/8 финала от «Брондбю».

На пути в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы «Миттьюлланд» обыграл шотландский «Хиберниан» с общим счётом 3:2. В текущем сезоне датской Суперлиги команда набрала 5 очков за 3 игры.

Личные встречи

Команды встречались только один раз, в рамках Атлантического кубка 2024 года. В том матче «Фредрикстад» одержал минимальную победу.

Интересные факты

4 из 5 последних матчей «Миттьюлланда» в новом сезоне завершились вничью по итогам основного времени.

В последних 6 домашних матчах «Фредрикстад» выиграл лишь 2 раза, трижды проиграл и один раз сыграл вничью.

За последние 12 официальных матчей «Фредрикстад» одержал лишь 2 победы.

Прогноз

Исходя из текущей формы команд и их статистики, ожидается, что обе команды забьют в этом матче. К тому же «Миттьюлланд» не проявил стабильности в начале сезона, что может позволить «Фредрикстаду» забить. Коэффициент на это событие составляет 1.54.

Напомним, мы также писали про анонс и прогноз матча Панатинаикос – Шахтер.