Викинг – Истанбул Башакшехир: прогноз на матч Конференций

7 августа 2025 года состоится матч 1/2 финала квалификации Лиги конференций, в котором норвежский «Викинг» встретится с турецким «Истанбулом Башакшехиром». Игра начнется в 20:00 по киевскому времени на СР-Банк Арена. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на результат. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Викинг: успешный сезон и планы на будущее

«Викинг» неоднократно становился чемпионом Норвегии, но последний титул был завоеван еще в 1991 году. Лучший результат последних лет команда показала в прошлом сезоне, заняв 3-е место, что стало достижением за последние три десятилетия. Норвежцы стремятся снова стать лидерами Элитсерии, но конкуренция с «Будё/Глімт» усиливается.

Что касается Лиги конференций, то команда успешно стартовала, одержав убедительные победы. Сначала дома «Викинг» разгромил «Копер» со счетом 7:0, а затем в Словении добился победы 5:3. Свенсен стал главным героем этих матчей, забив 5 голов.

Истанбул Башакшехир: стабильность и новый состав

«Истанбул Башакшехир» долгое время находился в тени сильных турецких клубов, но в 2020 году смог выиграть свой первый чемпионский титул. Однако повторить этот успех в следующие сезоны не удалось, и команда завершила сезон на 5-м месте, набрав всего 54 очка. В новом сезоне турки усилили состав, подписав таких игроков, как Шомуродов, Зельке и Файзуллаев.

В Лиге конференций «Истанбул» начал с победы над «Черно Море», одержав минимальную победу в Болгарии (1:0), а затем разгромив соперников дома с результатом 4:0, где три гола были забиты уже до 36-й минуты.

Личные встречи

«Викинг» и «Истанбул Башакшехир» еще не встречались в официальных матчах. Этот поединок станет дебютом для обеих команд в еврокубках, что придает дополнительную интригу и делает матч еще более захватывающим.

Прогноз на матч

Букмекеры считают, что обе команды имеют равные шансы на победу в этом поединке. Однако турецкий клуб выглядит сильнее на фоне норвежцев. Исходя из этого, оптимальный прогноз — победа «Истанбул Башакшехира» с нулевой форой. Коэффициент на этот исход составляет 1.8.

