Коко Гауфф: “Сейчас у меня много энергии, потому что в Дохе я проиграла Марте Костюк в своем первом же матче”

Третья ракетка мира Коко Гауфф поделилась своими мыслями перед стартом на соревнованиях в Дубае



“Почему-то в Дубае мои результаты всегда были лучше, чем в Дохе. Я играла здесь в полуфинале, поэтому, конечно, я надеюсь, что в этом году смогу сделать на один шаг больше. Здесь нет времени на разогрев, если ты теннисистка из топ-20, у тебя со старта будут тяжелые соперницы. В этом и есть сложность такого турнира, но в то же время это помогает тебе становиться лучшим игроком. Сейчас у меня много энергии, потому что в Дохе я проиграла Марте Костюк в своем первом же матче (смеётся). Да, я настолько свежа, насколько возможно.

Как я чувствую себя на этом этапе сезона? В Австралии я была уверенной в себе, я и сейчас чувствую себя уверенно. Думаю, я работаю над тем, чтобы не давать одному плохому результату изменить этот настрой. Мы играем каждую неделю и невозможно побеждать каждую неделю. Когда у тебя высокие результаты, то дальше может случаться какое-то неудачное выступление. Я стараюсь делать так, чтобы психологически оно не омрачало всю картину.”

Напомним, что на турнире в Дохе Коко Гауфф проиграла украинке Марте Костюк. На соревнованиях в Дубае свой стартовый матч Гауфф сыграет против победительницы американского дерби Аманда Анисимова – Маккартни Кесслер.

btu.org.ua