Гвадалахара. Жакмо и Касинцева одержали самые рейтинговые победы, Френх начала защиту титула

Результаты матчей четверга на турнире WTA 500 в Мексике



Гвадалахара, Мексика • 8-14 сентября • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Магдалена Френх (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эльза Жакмо (Франция) – Элизе Мертенс (Бельгия, 1) 4:6, 6:3, 6:4

Эмилиана Аранго (Колумбия) – Сторм Хантер (Австралия, WC) 6:2, 6:2

Магдалена Френх (Польша, 4) – Лукреция Стефанини (Италия, Q) 6:1, 7:6(6)

Ива Йович (США) – Камила Осорио (Колумбия, 8) 6:4, 6:2

Виктория Хименес Касинцева (Андорра, Q) – Вероника Кудерметова (-, 2) 6:4, 6:2

Эльза Жакмо (№88 WTA), обыграв Элизе Мертенс (№22 WTA), записала в свой актив вторую победу над соперницей из топ-30. В этом сезоне француженка была сильнее Магды Линетт (№29 WTA) на Уимблдоне. Жакмо во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA. В прошлом месяце она дошла до этой стадии в Кливленде.

Ива Йович впервые сыграет в четвертьфинале соревнований уровня Тура.

Виктория Хименес Касинцева (№123 WTA), которая будет следующей соперницей Ивы Йович, впервые победила теннисистку, входящую в топ-30 рейтинга. Представительница Андорры проиграла в шести предыдущих подобных встречах, в том числе дважды в этом сезоне.

