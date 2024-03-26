Украинцы на турнирах ITF 26 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($25,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
14:00 | Эрик Ваншельбойм (Украина, 2) — Святослав Гулин (-)
($25,000; Hard — Indoor)
Квалификация. Финал
11:00 | Виталий Гнидец (Украина, WC) — Матиас Черны (Чехия, 5)
Пары. Основная сетка. 1 круг
11:00 | Александр Брайнин/Робин Бертран (Украина/Франция) — Ян Йермар/Михал Лусовски (Чехия)
($15,000; Hard — Outdoor)
Квалификация. Финал
10:00 | Илья Белобородько (Украина, 5) — Милош Срока (Польша)
Основная сетка. 1 круг
13:00 | Илья Белобородько/Юрий Джавакян (Украина, 4) — Олег Кольнинов/Александр Крылов (-, WC)
14:00 | Юрий Джавакян/Серго Сихарулидзе (Украина/Грузия) — Бен Джонс/Джо Тайлер (Великобритания, 3)
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
13:30 | Катерина Дятлова/Агустина Члпак (Украина/Аргентина) — Эмма Дворачкова/Клара Ваджа (Чехия/Сербия, WC)