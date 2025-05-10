Плей-офф НХЛ. Битва Флориды и Торонто в овертайме, 4 шайбы Виннипега

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Флорида после двух поражений на выезде в серии второго раунда плей-офф НХЛ сумела обыграть Торонто в домашнем поединке 5:4 в первом овертайме.

Пантерам было обязательно побеждать, однако действующий чемпион начал встречу с 0:2 к шестой минуте встречи. В итоге Флорида не только отыгралась, но и вышла вперед 4:3, а Торонто успел сравнять и перевести в овертайм.

В дополнительном периоде все решил опытнейший форвард Брэд Маршан, который принес Флориде победу.

На Западе Виннипег, проиграв первый домашний матч, сумел сравнять счет в битве с Далласом. Две шайбы Элерса и 21 сейв Хеллебака позволили Джетс остановить мощную атаку Старт и выиграть 4:0.

Плей-офф НХЛ. Второй раунд

Флорида – Торонто 5:4 в овертайме

Шайбы: 00:23 Нис – 0:1, 05:57 Таварес – 0:2, 08:37 Барков – 1:2, 22:52 Таварес – 1:3, 24:13 Райнхарт – 2:3, 25:17 Верхаге – 3:3, 35:06 Гадйович – 4:3, 50:55 Райлли – 4:4, в овертайме 15:27 Маршан – 5:4

Вратари: Бобровский – Волл

Торонто ведет в серии 2:1

Виннипег – Даллас 4:0

Шайбы: 03:35 Виларди – 1:0, 07:07 Элерс – 2:0, 31:02 Лоури – 3:0, 52:50 Элерс – 4:0

Вратари: Хеллебак – Оттинджер

Счет в серии 1:1

sport.ua