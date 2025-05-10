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Футбол

Ключевой игрок Аталанты рискует пропустить матч с Ромой

Ключевой игрок Аталанты рискует пропустить матч с Ромой

    • Адемола Лукман держит "Аталанту" в определенной тревоге, разрываясь между сомнениями по поводу его состояния и надеждой на его выздоровление до понедельника.

    Вчера нигериец не тренировался из-за воспаления правого ахиллова сухожилия, которое длится уже некоторое время. Еще есть три дня, чтобы увидеть его снова на поле, и поэтому тренерский штаб рассчитывает на него, но очевидно, что сегодня, в субботу, уже можно будет сказать больше о реальных шансах его игры.

    В этом сезоне нигерийский нападающий сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и выполнил 7 результативных передач.

    www.ua-football.com

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