Штутгарт. Лидеры посева Зверев и Фритц сыграют друг с другом в финале соревнований

На турнире АТР 250 в Германии состоялись полуфинальные поединки



Штутгарт, Германия • 9-15 июня • трава • €778,445

Действующий чемпион: Джек Дрэйпер (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 1) – Бен Шелтон (США, 3) 7:6(8), 7:6(1)

Тэйлор Фритц (США, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) 6:4, 7:6(5)

• Александр Зверев третий раз сыграл против Бена Шелтона и третий раз его победил (все матчи прошли на разных покрытиях). Немецкий теннисист подал 15 эйсов против 21 у Шелтона, и отыграл все шесть брейк-поинтов соперника, не заработав ни одного на подаче американца. Зверев 39-й раз в карьере сыграет в финале турнира АТР и будет бороться за свой 25-й титул. В этом сезоне он проиграл Яннику Синнеру в финале Australian Open и победил Бена Шелтона в решающем поединке соревнований АТР 500 в Мюнхене. На травяных кортах Зверев проведет третий финал в карьере (первый с 2017 года) и попробует завоевать первый титул на этом покрытии.

• Тэйлор Фритц третий раз за четыре очных поединка обыграл Феликса Оже-Альяссима (впервые сыграли друг с другом не на харде). Американский теннисист 17-й раз в карьере дошел до финала и будет бороться за свой девятый титул АТР. В этом сезоне Фритц проведет свой первый титульный поединок. На травяных кортах Тэйлор трижды играл в финале и во всех трех победил (все три титула завоевал на соревнованиях в Истборне).

Александр Зверев и Тэйлор Фритц сыграют друг с другом 13-й раз и впервые в этом сезоне. Фритц лидирует в этом противостоянии: 7-5 и выграл в четырех последних поединках.

btu.org.ua