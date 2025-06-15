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Футбол

Евро U-21. Португалия – Польша 5:0. Стремительное падение орлов. Обзор матча

Евро U-21. Португалия – Польша 5:0. Стремительное падение орлов. Обзор матча

    • "Селесау" еще до 30-й минуты отличились трижды. Во всех трех результативных атаках принял участие нападающий "Спортинга" Жеовани Кенда (дубль+ассист). Форвард "Браги" Рогер Фернандеш отдал 2 голевые передачи. "Бело-красные" нанесли в первом тайме 9 ударов, но так и ни разу до перерыва не попали в створ.

    После перерыва "избранным" уже не было смысла стараться – дело сделано. "Селесау" набирают 4 пункта в квартете С. У "бело-красных" 0 баллов.

  • Матч розпочнеться о 18:00. UA-Футбол проведе текстову трансляцію зустрічі.

    • Евро U-21. Групповой этап. 1-й тур

    Тренчин. Штадион на Сиготе

    Португалия – Польша 5:0

    Голы: Кенда, 16, 24, Энрике Араужу, 30, Бернарду, 41, Гомеш, 60

    www.ua-football.com

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