Дубль форварда, 7 шайб и рекорды. Состоялся матч финала Кубка Стэнли

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Состоялся пятый матч финальной серии плей-офф НХЛ между Эдмонтоном и Флоридой.

Эдмонтон после невероятной победы с камбэком в овертайме в минувшей встрече не сумел развить преимущество и уступил на своем льду со счетом 2:5.

При этом Флорида, как и в прошлом поединке, вела с результатом 3:0.

В составе Флориды дубль оформил опытный форвард Брэд Маршан, а Сэм Беннетт забросил 15 шайбу в нынешнем плей-офф. Нефтяников не спасли очередные голы Перри и Макдэвида, а также тот факт, что место в воротах занял Пикар, для которого это первое поражение в текущем плей-офф.

Флорида выиграла десятый выездной матч в этом пост-регулярном чемпионате и повторила рекорд НХЛ.

Отметим, что Маршан забросил шесть шайб в пяти матчах финала Кубка Стэнли – такого не было с 1988 года. Кроме того, Флорида в текущем плей-офф забросила 61 шайбу на выезде – еще один рекорд Лиги.

Пантеры ведут в серии 3:2 и могут завоевать Кубок Стэнли на своем льду в ночь на 18 июня.

Финал Кубка Стэнли НХЛ

Эдмонтон – Флорида 2:5

Шайбы: 09:12 Маршан – 9 (Лунделл) – 0:1, 18:06 Беннет – 15 (Ткачак) – 0:2, 45:12 Маршан – 10 (Луостаринен) – 0:3, 47:24 Макдэвид – 7 (Бушар, Экхольм) – 1:3, 48:10 Райнхарт – 7 (Барков) – 1:4, 56:48 Перри – 10 (Драйзайтль, Нюрс) – 2:4, 58:41 Луостаринен – 5 – 2:5

Вратари: Пикар – Бобровский

Флорида ведет в серии 3:2

sport.ua