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Футбол

ПСЖ – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

ПСЖ - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    • Первое противостояние европейских топ-команд на клубном мундиале и сразу же громкая вывеска! Действующие победители Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграют с бронзовыми призерами Ла Лиги в сезоне 2024/25 — "Атлетико".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 15-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале Суспільне Спорт, который доступен к просмотру на ОТТ-платформе MEGOGO.

    ПСЖ - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

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    Трансляция матча

    ПСЖ - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    ПСЖ - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    ПСЖ - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    В эфире

    ПСЖ - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    Трансляція матчу “ПСЖ” – “Атлетіко” Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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