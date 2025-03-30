Анчелотти о Мбаппе: Мы доверяем ему

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о влиянии нападающего Мбаппе на клуб.

Итальянский тренер сказал, что французский футболист оправдывает надежды.

"Он играет очень хорошо, гораздо активнее, участвует в игре. Меняет ситуацию, и это то, чего мы от него хотим.

Мбаппе попробовал вчера забить гол со штрафного, получилось очень хорошо, и он хотел попробовать снова сегодня. Мы доверяем ему", — сказал тренер "Реала".