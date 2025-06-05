Камбосос отреагировал на решение Ломаченко завязать с боксом

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Камбосос и Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

Соответствующее видео украинский боксер опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

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На решение Василия завершить карьеру отреагировал бывший чемпион мира Джордж Камбосос.

«Благослови тебя Бог, брат, было честью быть твоим последним соперником и выйти с тобой на ринг. Православный воин и великий человек 🤝 увидимся когда-нибудь на Афоне, друг 👏🏻», – сказал Камбосос.

sport.ua