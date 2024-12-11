«Не называйте это боксом». Турки жестко раскритиковал бой Майка Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол и Майк Тайсон

Глава Генерального управления Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх раскритиковал бой Джейка Пола и легендарного Майка Тайсона:

«Если он хочет быть настоящим боксером, ему нужно участвовать в серьезных боях против боксеров, а не относиться к этому как к шоу. Это мое мнение, потому что это вредит боксу.

Я знаю, что это ему не нравится. Бокс – это не перчатки на 14 унций, не раунды по 2 минуты, не победа над легендой, которая по возрасту годится тебе в дедушки. Бокс – это не такое. Пожалуйста, не называйте это боксом».

Майк Тайсон (50–6, 44 КО) и 27-летний шоумен Джейк Пол (10–1, 7 КО) сошлись в ночь на 16 ноября в американском Арлингтоне, США. По итогам 8 раундов судьи по очкам определили победителя – им стал Джейк Пол: 80–72, 79–73, 79–73.

sport.ua