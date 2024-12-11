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Футбол

Боруссия Д – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Боруссия Д – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Обе команды в верхней части таблицы, у обоих по 12 очков. Единственное. Что их отличает – разница мячей.

    Но в матче это будет второстепенно, ведь победитель поднимется выше и останется в восьмёрке сильнейших, а проигравший рискует опуститься.

    На "Сигнал Идуна Парк" будет жарко. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 11 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 2

    Трансляция матча

    Боруссия Д – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Боруссия Д – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Боруссия Д – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Боруссия Д – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Смотреть матч Боруссия Д – Барселона Смотреть трансляцию

    Боруссия Д – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    3.45 3.95 2.00 Узнать больше

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

    www.ua-football.com

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