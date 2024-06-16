Ferrari второй год подряд выиграла «24 часа Ле-Мана»!

Яркие краски Ле-Мана на финальной стадии 24-часовой гонки были явно приглушены серой пеленой затяжного дождя, но погода вряд ли могла испортить впечатление от того триллера, который мы наблюдали в течение минувших суток.

Один из важных факторов успеха в гонках на выносливость – правильная тактика пит-стопов, число которых в Ле-Мане превышает два десятка. На каких-то меняется резина, на каких-то производятся дозаправки, на каких-то один гонщик сменяет другого, и всё это происходит в любых сочетаниях в зависимости от ситуации.

За 50 минут до финиша лидировал Никлас Нильсен на Ferrari №50, но отправился на свою очередную дозаправку, и в лидеры вновь вышел Хосе-Мария Лопес, гонщик Toyota, однако лишь временно, поскольку ему тоже ещё предстоял визит в боксы.

После своего 31-го пит-стопа аргентинец вернулся на трассу на 3-й позиции примерно в 40 секундах позади Нильсена, а в десяти секундах перед Лопесом ехал Себастьен Буэми, его напарник, на Toyota №8. Однако интервал между двумя японскими гиперкарами увеличивался на глазах – высказывались предположения, что с машиной №7 происходят какие-то проблемы, ведь не случайно же она сворачивала на пит-лейн намного чаще остальных гиперкаров первой пятёрки.

Для сравнения: лидировавший экипаж Ferrari провёл 26 пит-стопов, Toyota №8 – 28. Кстати, на последний пит-стоп Буэми отправился всего за 25 минут до финиша. Было очевидно, что на победу он не претендует.

На третью позицию при этом поднялся Алессандро Пьер Гвиди, пилотировавший Ferrari №51. Следом за ним менее чем в трёх секундах ехал гонщик Porsche Лоран Вантур, который, конечно, был готов воспользоваться любой возможностью опередить соперника, тем более на залитой водой трассе возможны всякие неожиданности.

Интервал между Ferrari и Porsche с каждым кругом сокращался и за 15 минут до финиша едва превышал секунду.

Команда Toyota настоятельно порекомендовала Лопесу не рисковать, не пытаться догнать лидировавшего Нильсена, тем более, не было понятно, придётся или ему вновь заезжать на дозаправку, или топлива всё-таки хватит, чтобы доехать до финиша.

Дело в том, что одна из предыдущих дозаправок Нильсена носила неплановый характер: она произошла раньше расчётного круга, когда на Ferrari №50 ходу открылась дверь, и дирекция гонки велела команде как можно скорее с этим разобраться.

До финиша оставались считаные минуты, однако Нильсен оставался на трассе, а Лопес продолжал ехать в 27 секундах позади.

На последних кругах Нильсен явно сбавил темп, и интервал между машинами сократился до 20 секунд, но датчанин продолжал лидировать, и болельщики Ferrari на трибунах уже всё активнее приветствовали его, полагая, что победе любимой команды ничего не угрожает.

Однако на лицах всех, кто был в боксах Ferrari и Toyota сохранялось суровое выражение, которое можно было объяснять не только накопившейся усталостью, но и напряжённым ожиданием, словно ещё были не исключены какие-то неожиданности.

Но вскоре люди в красной униформе бросились обнимать друга друга, а кто-то не мог сдержать слёз, потому что Никлас Нильсен первым пересёк линию финиша! Ferrari второй год подряд одержала победу в Ле-Мане, причём она далась очень непросто, но тем приятнее её вкус!

А для Нильсена это стало первым таким достижением в главном классе Ле-Мана, хотя в 2021 году он уже выигрывал этот марафон в категории GTE Am. Но победить в абсолютном зачёте – намного более важный успех! По дороге к подиуму Никлас получил от кого-то флаг Ferrari, и было видно, что более счастливого человека на свете просто нет. Разве что с этим могли поспорить его напарники по экипажу Антонио Фуоко и Мигель Молина.

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