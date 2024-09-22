Примера. Атлетико оступился на Вальекасе, Уильямс съел Сельту, Майораль вернулся с голом

Баски поднялись в ТОП-3, подвинув “Матрасников”

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Год назад "Атлетико" победил на "Вальекасе" 7:0, но сегодня даже ничья для него за счастье.

"Матрасники" устали после ЛЧ, и Симеоне в очередной раз прибег к ротации, что не усилило команду. В первом тайме у "Атлетико" можно вспомнить из интересного лишь дальний удар Хулиана в перекладину; остальное время атаковал "Райо".

Какое-то время "Молниям" не везло в завершении, но под конец тайма справедливость взяла верх, и отличный прострел Рациу нашел ногу Иси Паласона.

Что было делать Симеоне? На второй тайм он выпустил Корреа и Гризманна, плюс Хименес вышел спасать защиту.

Помогло? Ну, по крайней мере, отыгрались. Серлот хорошо отработал на фланге, выкатил под удар Галлахеру, и тот с места метров с 22-х поразил ближний угол.

Еще у "Атлетико" вспоминается второй дальний удар Хулиана — теперь его отбил Баталья; ну, и на этом все. На большее, судя по увиденному, не хватило сил — моральных и физических.

В таблице у "Матрасников" теперь 12 очков, это 4-е место. У "Райо" – 8 баллов и 10-я позиция.

6-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио Вальекас"

"Райо Вальекано" – "Атлетико" – 1:1

Голы: Паласон, 35 — Галлахер, 50

"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия — де Фрутос (Балью, 85), Паласон (Гвардиола, 85), Сисс, Унаи Лопес (Валентин, 65) — Нтека (Хамес Родригес, 73), Эмбарба (Камельо, 65)

"Атлетико": Облак — Молина, Аспиликуэта (Хименес, 45), Витсель, Рейнилду, Самуэл Лино (Гризманн, 46) — Льоренте (Корреа, 46), Коке, Галлахер — Серлот (Симеоне, 85), Альварес

Веселая, задиристая нынче "Сельта", но "Атлетик" намного взрослее, и потому победил — между прочим, уже третий раз за неделю.

Гурусета открыл счет уже на 4-й минуте после прохода Иньяки и заблокированного удара Сансета, но тогда Аспас смог на это ответить — сам заработал пенальти и сам с него забил.

Больше таких "ответов" у "Кельтов" сегодня не находилось.

Ближе к перерыву тот же Гурусета, который был в огне, в английском стиле замкнул очень дальнюю и очень сильную подачу от Беренгера.

Ну, а во втором тайме дежурный проход Иньяки ударом головой завершил Альваро Джало — это первый гол самого "спорного" баска за Бильбао после перехода из "Браги" за 15 млн летом.

В таблице у "Атлетика" теперь 13 очков, он идет сразу за "Барсой" и "Реалом". У "Сельты" – 9 баллов, что тоже хорошо, но, повторимся, немного другой уровень.

6-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" – "Сельта" – 3:1

Голы: Гурусета, 4, 39, Джало, 80 — Аспас, 25 (с пенальти)

"Атлетик": Агирресабала (Падилья, 46) — де Маркос, Вивиан, Паредес, Бойро (Лекуэ, 65) — Хауресигар (де Галларета, 65), Прадос — Уильямс, Сансет, Беренгер (Унаи Гомес, 75) — Гурусета (Джало, 77)

"Сельта": Гуаита — Хави Родригес, Старфельт, Жаилсон (Карлос Домингес, 63) — Уго Альварес (Сведберг, 67), Сотело (Мориба, 63), Дамиан Родригес, Мингеса (Маркос Алонсо, 5) — Аспас, Дувикас (Борха Иглесиас, 68), Бамба

Предупреждения: Беренгер, 20, Паредес, 30, Прадос, 52 — Сотело, 50, Мориба, 86

Продолжает идти без побед в Ла Лиге "Хетафе", у которого много финансовых проблем.

Сегодня синие провели равный матч против "Леганеса", но при этом, можно сказать, отскочили.

В первом тайме команды создали по одному голевому моменту. У "Леганеса" в штангу пробил Крус, а добивание Оскара блестяще отбил Сория. У "Хетафе" – в акробатическом прыжке бил Арамбарри, и Дмитрович чудом перевел мяч в каркас.

После перерыва состоялось долгожданное событие для "Колизея" – после сложной травмы вернулся Борха Майораль, главная звезда "Хетафе".

Ну, и уже с ним на поле произошло все самое важное. Сперва центрбек "Лега" Саэнс красиво замкнул ногой подачу со штрафного, а затем арбитр назначил далеко не самый очевидный пенальти для "Хета", и Майораль отметил возвращение голом с точки.

В таблице после этого у "Огурцов" 6 баллов, а вот команда Бордаласа с 3 баллами плетется в зоне вылета.

6-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" – "Леганес" – 1:1

Голы: Майораль, 83 (с пенальти) — Саэнс, 76

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам (Карлес Перес, 67), Беррокаль, Альдерете, Рико — Арамбарри, Сантьяго (Сола, 46), Милья — Йылдырым (Риско, 78), Уче (Майораль, 67)

"Леганес": Дмитрович — Саэнс, Серхио Гонсалес, Настасич — Розье, Сиссе, Тапиа (Брашанац, 62), Крус (Раба, 85) — Оскар (Роберто Лопес, 46), де ла Фуэнте (Алле, 74), Мунир (Франкеса, 74)

Предупреждения: Арамбарри, 53, Даконам, 56, Рико, 63 — Оскар, 20, Настасич, 80

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