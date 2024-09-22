Гаверц и Тимбер не сумели отдать ни одного точного паса в матче против Манчестер Сити. Такого в АПЛ еще не фиксировали

Удивительная статистика
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В 5-м туре АПЛ "Манчестер Сити" и "Арсенал" сыграли между собой вничью – 2:2. Игроки лондонской команды Кай Хаверц и Юрриен Тимбер в этом матче не выполнили хотя бы одного точного паса.
Гаверц провел на поле все 90+8 минут и отдал 5 неточных передач, Тимбер отыграл 90+2 минуты и имел 6 неточных пасов.
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Они стали первыми игроками АПЛ с сезона 2003/2004, которые отыграли 89+ минут и не смогли отдать точный пас. Стоит отметить, что именно с сезона 03/04 начали вести данную статистику.