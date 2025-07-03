Промоутер Дюбуа назвал условие, при котором Усик улетит в нокаут

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне этого противостояния промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен сделал свой прогноз на бой и признался, что верит в нокаут от своего подопечного:

«Дюбуа исполнилось 27 лет, а Усику – 38, но у украинца не такой большой пробег. Он провел не так много боев, поэтому это не будет играть ключевую роль. В любом случае, я считаю, что Дюбуа может выиграть этот поединок.

У Даниеля есть много навыков – мощь, прекрасный джеб, он может ударить опасно и левой, и правой. Нужно просто фокусироваться и сделать то, что было в поединке с Джошуа. Если удастся поймать Усика, то он улетит в нокаут.

Это единственное, что мешает победить досрочно. Нужно просто поймать украинца. Конечно, можно пытаться перебоксировать соперника, но… В любом случае все решит гонг», – уверен Уоррен.

Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усика и Дюбуа

sport.ua