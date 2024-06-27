Климас оценил решение Усика освободить чемпионский титул IBF

Украинец боксер Александр Усик записал видео, в котором обратился к Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа, и сообщил, что дарит им свой пояс. Теперь Джошуа и Дюбуа смогут провести поединок за титул IBF.
Менеджер Александра Усика Эгис Климас оценил решение украинского боксера оставить пояс Международной боксерской организации вакантным.
«Настоящий чемпион, который заботится о других», – написал Климас в социальных сетях.
Ранее стала известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF.