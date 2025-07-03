Анонс и прогноз: Флуминенсе – Аль‑Хиляль 1/4 Клубного ЧМ

В Орландо состоится одна из самых интригующих встреч 1/4 финала КЧМ: бразильский «Флуминенсе» встретится с саудовским «Аль‑Хиляль». Встреча состоится 4 июля 2025 года в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет проходить на сервисе MEGOGO.

Обе команды уже доказали своё право на место в плей‑офф, обыграв европейских грандов — «Флуминенсе» уничтожил «Интер», а «Аль-Хиляль» сенсационно прошёл «Манчестер Сити» . Материал подготовлен редакцией euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Сила «Флуминенсе»

«Флуминенсе» подходит к матчу с отличной формой — десять матчей без поражений, включая громкую победу над «Интером» (2:0). Жирную роль играет вратарь Фабио, 44 года — рекордсмен по «сухим» матчам (507), чья уверенная игра стала ключом к успеху команды. Бразильцы успешно использовали физическую мощь в турнире (54 фола, 10 желтых), активно атакуя после перерыва, когда провели четыре из шести голов.

Слабые места «Флуминенсе»

При высокой физической нагрузке бразильцы могут уставать ближе к концу матча. Также игровая структура зависит от уверенной работы Фабио — его выход из зоны риска может повлиять на ритм всей защиты.

Сильные стороны «Аль‑Хиляля

«Аль-Хиляль» под руководством Симоне Иньязи оказал давление на «Сити» и продолжает серию без поражений (9 матчей) . Команда сбалансирована: высокая эффективность владения мячом (84 %) и отличная оборона (лидеры по группе H с наименьшими пропущенными) . Также в атаке выделяется Маркос Леонардо — бомбардир, забивший три мяча.

Слабые стороны «Аль‑Хиляля»

Несколько ничейных матчей в группе (4 из 6) говорят о трудностях в решающий момент . Возможно, игра по «обслуживанию» результата сделает их менее инициативными в опасных зонах.

По каким показателям идет оценка?

Показатель «Флуминенсе» «Аль‑Хиляль» Форма +10 без поражений +9 без поражений Оборона Уверенный Фабио +84% владения, надёжная защита Атака Физическая мощь Леонардо проявил себя как лидер Контратаки Сильны после перерыва Неустойчивость в концовке

По предварительной оценке, шансы «Аль‑Хиляля» пройти дальше составляют 59 %, против 41 % у «Флуминенсе». Ожидается плотный матч с минимальным перевесом Азиатского чемпиона — прогноз 1:2 в пользу «Аль‑Хиляля». Однако ситуация может поменяться в любой момент.

Что нас ждет?

Матч обещает стать тактической и ментальной борьбой двух равных команд. «Флуминенсе» обладает физической стойкостью и эмоциональностью, тогда как «Аль‑Хиляль» – дисциплинирован, с балансом владения мячом и качественной линией атаки. Победа, вероятнее всего, будет за командой, готовой холодно довести игру до конца и реализовать свои моменты.

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