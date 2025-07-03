Анонс и прогноз: Флуминенсе – Аль‑Хиляль 1/4 Клубного ЧМ

В Орландо состоится одна из самых интригующих встреч 1/4 финала КЧМ: бразильский «Флуминенсе» встретится с саудовским «Аль‑Хиляль». Встреча состоится 4 июля 2025 года в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет проходить на сервисе MEGOGO.
Обе команды уже доказали своё право на место в плей‑офф, обыграв европейских грандов — «Флуминенсе» уничтожил «Интер», а «Аль-Хиляль» сенсационно прошёл «Манчестер Сити» . Материал подготовлен редакцией euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.
Быстрые ссылки
Сила «Флуминенсе»
«Флуминенсе» подходит к матчу с отличной формой — десять матчей без поражений, включая громкую победу над «Интером» (2:0). Жирную роль играет вратарь Фабио, 44 года — рекордсмен по «сухим» матчам (507), чья уверенная игра стала ключом к успеху команды. Бразильцы успешно использовали физическую мощь в турнире (54 фола, 10 желтых), активно атакуя после перерыва, когда провели четыре из шести голов.
Слабые места «Флуминенсе»
При высокой физической нагрузке бразильцы могут уставать ближе к концу матча. Также игровая структура зависит от уверенной работы Фабио — его выход из зоны риска может повлиять на ритм всей защиты.
Сильные стороны «Аль‑Хиляля
«Аль-Хиляль» под руководством Симоне Иньязи оказал давление на «Сити» и продолжает серию без поражений (9 матчей) . Команда сбалансирована: высокая эффективность владения мячом (84 %) и отличная оборона (лидеры по группе H с наименьшими пропущенными) . Также в атаке выделяется Маркос Леонардо — бомбардир, забивший три мяча.
Слабые стороны «Аль‑Хиляля»
Несколько ничейных матчей в группе (4 из 6) говорят о трудностях в решающий момент . Возможно, игра по «обслуживанию» результата сделает их менее инициативными в опасных зонах.
По каким показателям идет оценка?
|Показатель
|«Флуминенсе»
|«Аль‑Хиляль»
|Форма
|+10 без поражений
|+9 без поражений
|Оборона
|Уверенный Фабио
|+84% владения, надёжная защита
|Атака
|Физическая мощь
|Леонардо проявил себя как лидер
|Контратаки
|Сильны после перерыва
|Неустойчивость в концовке
По предварительной оценке, шансы «Аль‑Хиляля» пройти дальше составляют 59 %, против 41 % у «Флуминенсе». Ожидается плотный матч с минимальным перевесом Азиатского чемпиона — прогноз 1:2 в пользу «Аль‑Хиляля». Однако ситуация может поменяться в любой момент.
Что нас ждет?
Матч обещает стать тактической и ментальной борьбой двух равных команд. «Флуминенсе» обладает физической стойкостью и эмоциональностью, тогда как «Аль‑Хиляль» – дисциплинирован, с балансом владения мячом и качественной линией атаки. Победа, вероятнее всего, будет за командой, готовой холодно довести игру до конца и реализовать свои моменты.
Напомним, мы также писали про трагическую смерть Диогу Жота.