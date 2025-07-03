Трагическая гибель Диогу Жоты и его брата в Испании

Футбольный мир потрясён — нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в результате автокатастрофы в Испании. По информации испанской Гражданской гвардии, смертельная авария произошла на изолированном участке трассы к западу от города Самора. Спортивное сообщество выражает глубокие соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

По данным полиции, автомобиль, за рулём которого, предположительно, находился один из братьев, вылетел с дороги в ночь на четверг и загорелся. За рулем находился Lamborghini, и в салоне находились только двое — Диогу и Андре. Оба скончались на месте. Как отметили в Гражданской гвардии, авария могла произойти из-за разрыва шины, что привело к потере управления.

Пожарные прибыли на место происшествия, чтобы потушить пламя, перекинувшееся на близлежащую растительность. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза тел, а также расследование причин трагедии. Другие автомобили в аварии не участвовали.

Диогу Жота — один из ведущих игроков «Ливерпуля», сыграл 182 матча с момента перехода из «Вулверхэмптона» в 2020 году. В составе мерсисайдцев он выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и два Кубка английской лиги. Его брат, Андре Силва, выступал за португальский клуб «Пенафиел» в низших дивизионах. Оба брата были талантливыми футболистами, чья карьера и жизнь оборвались слишком рано.

Катастрофа произошла всего через несколько недель после свадьбы Жоты с его возлюбленной Руте Кардозу. У пары осталось трое детей. В одном из недавних постов футболист трогательно написал: «Да — навсегда».

Клуб «Ливерпуль» выразил свои соболезнования в официальном заявлении:

«Футбольный клуб „Ливерпуль“ потрясён трагической гибелью Диогу Жоты. Мы просим уважать частную жизнь семьи Жоты и Силвы в это тяжёлое время. Клуб окажет им всю необходимую поддержку».

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру и Португальская футбольная федерация также подтвердили гибель игроков.



Федерация футбола Португалии опубликовала заявление:

«Мы потеряли не только выдающегося игрока с почти 50 матчами за сборную, но и невероятного человека с огромной душой и радостью в сердце. Его уважали все — и партнёры, и соперники. Это невосполнимая утрата для всего португальского футбола».

УЕФА сообщил, что во всех матчах чемпионата Европы 2025 года, запланированных на четверг и пятницу, будет объявлена минута молчания в память о погибших.

Одним из первых, кто отреагировал на трагедию, стал Криштиану Роналду, партнёр Жоты по сборной Португалии. Он опубликовал душераздирающее сообщение в соцсетях:

«Это не имеет смысла. Мы только что были вместе в сборной, ты только женился… Моё сердце с твоей женой, детьми и семьёй. Спокойся с миром, Диогу и Андре. Мы все будем по вам скучать».

Футбольные клубы «Атлетико Мадрид», Лига Португалии и «Пенафиел» также выразили свои соболезнования, подчеркнув огромный вклад братьев в развитие спорта.

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