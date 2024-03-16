В Роме возник интимный скандал: клуб уже уволил одну сотрудницу

Расследование продолжается

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В структуре "Ромы" разразился сексуальный скандал. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Один из футболистов молодежной команды "волков" получил интимное видео от сотрудницы клуба, после чего распространил его между своими одноклубниками. Прокуратура Федерации футбола проводит расследование, собирает все имеющиеся документы и ведет допросы.

"Рома" решила уволить сотрудницу, имя которой не называют. Она работала в клубе 10 лет. На данный момент клуб отказывается от комментариев по поводу этого инцидента.

Видео, о котором идет речь, касается уволенной сотрудницы и ее парня. Прокуратура оценивает доказательства для проверки ответственности членов по распространению видео.

Игрок, который поделился роликом, признался в этой деятельности, а впоследствии он заявил, что похитил видео у двух других сотрудников. Признание датируется октябрем 2023 года и именно тогда видео распространилось среди игроков.

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