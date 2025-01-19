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Футбол

Кревсун второй раз подряд сыграл полный матч за дубль Боруссии Дортмунд

Команда снова победила

Кревсун второй раз подряд сыграл полный матч за дубль Боруссии Дортмунд

Данило Кревсун в Instagram

    • В поединке 20 тура третьей Бундеслиги аутсайдер чемпионата "Унтерхахинг" принимал у себя "Боруссию" Дортмунд II. Матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

    Все 90 минут в этой встрече провел украинский полузащитник Даниил Кревсун. Он сыграл на правом фланге обороны "шмелей".

    Это второй подряд его полный матч за свою команду. В общем, он вышел в основе в последних четырех поединках подряд – ни один из них "Боруссия" Д II не проиграла.

    Сейчас "шмели" находятся на седьмом месте в турнирной таблице. Чтобы сразиться за третью позицию, которая дает шанс на повышение в классе, не хватает семи очков.

    Кревсун представляет "Боруссию" Д с января 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

    www.ua-football.com

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