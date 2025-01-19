Australian Open. Алькарас прошёл в четвертьфинал после отказа Дрэйпера в конце второго сета

Карлос Алькарас продолжает выступление на Открытом чемпионате Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Джек Дрэйпер (Великобритания, 15) 7:5 6:1 (отказ)

Испанский теннисист провёл четвёртый матч против британца и записал в свой актив третью победу. Предыдущая встреча между Алькарасом и Дрэйпером состоялась летом прошлого года на травяном турнире в Лондоне, где сильнее был британец.

Напомним, что Джек Дрэйпер в предыдущих трёх раундах на Australian Open сыграл максимальное количество сетов – 15. По ходу каждого из матчей он проигрывал со счётом 1-2.

Алькарас 11-й раз в карьере вышел в четвертьфинал на соревнованиях уровня Grand Slam, в том числе во второй в Мельбурне. Карлос будет бороться за свой седьмой полуфинал на “мэйджорах” (первый на турнире в Мельбурне) с победителем встречи Новак Джокович (Сербия, 7) – Иржи Легечка (Чехия, 24).

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: AP Images.

btu.org.ua