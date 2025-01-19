Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением и назвал возможную причину, из-за которой бывший чемпион мира Тайсон Фьюри завершил карьеру:

«Я неплохо знаю Фьюри, так как мы проводили много времени вместе. Мне нравится он. Тайсон иногда смотрится безумным, но мы все иногда так себя ведем. Он находится под большим давлением, поэтому вы не можете что-то от него требовать. Я уважаю его, ведь он много сделал для бокса.

Мне нравилось разговаривать с Фьюри – он хорошо разбирается в современном спорте. Недавно, он полностью разобрал список боксеров супертяжелого веса, рассказал свое мнение о молодых бойцах.

Почему он завершил карьеру? Он увидел, как Усик вспомнил о нем на церемонии награждении The Ring, как Джошуа и Турки Аль-Шейх планируют следующие бои… Фьюри увидил, как себя ведут Усик и Джошуа, поэтому решил послать их всех», – поделился мнением Хирн.

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн поставил условие Тайсону Фьюри.

sport.ua