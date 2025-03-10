Четырех украинских супертяжей пригласили принять участие в Гран-при бокса

Instagram. Дмитрий Ловчинский

Всемирный боксерский совет (WBC) продолжает набирать участников для Гран-при, которое, предварительно, состоится в Саудовской Аравии.

Турнир пройдет в полулегком, первом полусреднем, тяжелом и супертяжелом дивизионах в Саудовской Аравии в течении 2025 года. Участие в Гран-при примут по 32 спортсмена в каждой весовой категории, победители получит Кубок Хосе Сулеймана.

Календарь поединков:

апрель – 1/16 финала

июнь – 1/8 финала

август – 1/4 финала

октябрь – полуфиналы

декабрь – финалы

Накануне стало известно, что участие в Гран-при примут четыре украинских боксера супертяжелого веса – Дмитрий Ловчинский (1–0, 1 КО), Цотне Рогава (10–0, 7 КО), Виталий Стальченко (9–0, 6 КО) и Павель Юськив (6–0, 2 КО).

Ловчинский дебютировал на профессиональном ринге в январе этого года, когда одолел боксера из Грузии Пааты Адуашвили (10–36–3, 5 КО) нокаутом в первом раунде.

Гран-при в Саудовской Аравии. Два украинских боксера сразятся за кубок

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