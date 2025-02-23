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Бокс

Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде

Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер и Мартин Баколе

Вечером, 22 февраля, на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса, организованный Турки Аль-Шейхом.

Одним из главных событий вечера бокса стало противостояние новозеландца Джозефа Паркера (35-3, 23 КО) и конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе (22-1, 16 КО).

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Мартин Баколе, бывший спарринг-партнер Александра Усика, в 2024 сделал большой апсет, нокаутировав топового проспекта Джареда Андерсона.

Джозеф Паркер может похвастаться двумя последними победами против звездных супертяжей – Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея.

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Первоначально Паркер должен был драться против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа, однако тот снялся с боя из-за болезни. Мартин согласился заменить британца на коротком уведомлении.

В первом раунде боксеры пристреливались, а уже во втором начали наносить друг по другу удары. Паркер поймал Баколе мощным оверхендом, потряс его и отправление в нокаут!

Джозеф Паркер – Мартин Баколе – КО2

Джозеф Паркер успешно защитил титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO.

Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде

Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде

Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде

sport.ua

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