Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер и Мартин Баколе

Вечером, 22 февраля, на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса, организованный Турки Аль-Шейхом.

Одним из главных событий вечера бокса стало противостояние новозеландца Джозефа Паркера (35-3, 23 КО) и конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе (22-1, 16 КО).

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Мартин Баколе, бывший спарринг-партнер Александра Усика, в 2024 сделал большой апсет, нокаутировав топового проспекта Джареда Андерсона.

Джозеф Паркер может похвастаться двумя последними победами против звездных супертяжей – Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея.

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Первоначально Паркер должен был драться против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа, однако тот снялся с боя из-за болезни. Мартин согласился заменить британца на коротком уведомлении.

В первом раунде боксеры пристреливались, а уже во втором начали наносить друг по другу удары. Паркер поймал Баколе мощным оверхендом, потряс его и отправление в нокаут!

Джозеф Паркер – Мартин Баколе – КО2

Джозеф Паркер успешно защитил титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO.

sport.ua