Тайсон ФЬЮРИ: «У тебя был шанс, тебе конец, су**а. Ты знаешь, что будет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри дерзко обратился к чемпиону мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику.

«У тебя был небольшой шанс нокаутировать меня в первом бою, ты нанес мне около десяти ударов по подбородку, но я даже не коснулся канваса. Тебе конец. Как сказал Тупак: «Ты ударил меня своими лучшими ударами, и ничего не сделал. Ты знаешь, что тебя ждет, су**а», – сказал Тайсон.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Реванш пройдет 21 декабря.

sport.ua