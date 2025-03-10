Технический директор Racing Bulls ушёл из команды

За несколько дней до начала нового сезона в Racing Bulls объявили об уходе из команды технического директора Джоди Эггинтона. Он продолжит карьеру в компании Red Bull Advanced Technologies в должности главы инженерного департамента.

В Racing Bulls обязанности Эггинтона разделят между собой главный технический директор Тим Госс и двое его заместителей – Гийом Каттелани и Андреа Ланди.

Джоди Эггинтон: «Я десять лет был частью команды и получил фантастический опыт, подаривший мне несколько приятных воспоминаний. Однако после 20 лет работы в Формуле 1 я понял, что настало время для перемен.

Меня ждёт огромная ответственность в качестве главы инженерного департамента в Red Bull Advanced Technologies. В настоящий момент компания занимается несколькими захватывающими проектами, и я не могу дождаться начала нового вызова».

Лоран Мекис, руководитель команды: «Будучи много лет нашим техническим директором, Джодди сыграл важную роль во внедрении инноваций и содействии росту команды. Я хочу поблагодарить Джодди за его вклад. Мы желаем ему всего наилучшего в новых проектах внутри семьи Red Bull».

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