“Он сыграл великолепно”. Мареска похвалил голкипера Челси после матча с Лестером

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска поделился мыслями о вратарской позиции.

"У нас есть двое хороших голкиперов. Наша идея заключается в том, чтобы их не менять. Мы сделали изменения в прошлом, но надеюсь, что в будущем это не понадобится. Я хотел дать Роберту возможность отдохнуть. В матче против "Лестера" (1:0) он сыграл великолепно".

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Роберт Санчес, который в этом сезоне провел 24 матча за клуб во всех турнирах, продолжит быть первым номером "Челси" до конца сезона. Всего на его счету 5 сухих поединков в АПЛ в текущей кампании.

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