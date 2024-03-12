Погба может продолжить карьеру в России

Поль Погба после дисквалификации на 4 года из-за допингового скандала может продолжить карьеру в российской Медиа-футбольной лиге.

Об этом сообщает Tuttosport.

<p Отмечается, что МФЛ — это лига, в которой команды состоят из знаменитостей всех стран. Футболист получил предложение от команды Brokye Boys – одного из лидеров чемпионата. Команда разместила приглашение француза в своих социальных сетях. По неподтвержденной информации, игрок отказался.

Напомним, что француз получил дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста после матча с Удинезе.

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Погба вернулся в Ювентус в 2022 году на правах свободного агента после шести сезонов в Манчестер Юнайтед. До этого он играл за туринцев с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне француз отыграл 52 минуты в двух матчах Серии А, в которых не отличился результативными действиями.

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