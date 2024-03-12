Марко: Для Цуноды и Риккардо многое поставлено на карту

В первых гонках сезона гонщики RB Даниэль Риккардо и Юки Цунода не заработали очки. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко напомнил, что для обоих гонщиков этот год во многом решающий, поэтому от них ждут результаты.

Хельмут Марко: «В этом сезоне многое поставлено на карту для Цуноды и Риккардо. Юки очень хорошо выступает в квалификациях, поэтому Даниэлю придётся придумать, что можно противопоставить напарнику.

По крайней мере, Цунода очень хорош на быстром круге, и на первом отрезке гонки он ехал в десятке, но затем постепенно начал откатываться назад. Нам необходимо понять, с чем это связано – возможно, гонщики слишком сильно нагружают шины, или у потери темпа есть другая причина.

Я знаю, что Риккардо может выступать намного лучше, если возьмёт машину полностью под свой контроль. Просто у него не всё работало на 100%».

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