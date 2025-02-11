Серхио Перес ведёт переговоры о возвращении в Формулу 1

В конце прошлого года в Red Bull Racing приняли решение заменить Серхио Переса на Лиама Лоусона, в результате чего мексиканский гонщик остался без места на 2025 год. Комментируя решение команды, Серхио говорил, что намерен взять паузу в шесть месяцев, после которой примет решение о дальнейших планах.

Как удалось выяснить изданию Racingnews365, Перес ведёт активную работу по возвращению в Формулу 1. Гонщик уже провёл встречу с представителями Cadillac, на которой обсуждал контракт на 2026 год.

Серхио считается одним из кандидатов на место в новой команде наравне с Валттери Боттасом и Колтоном Хертой. Однако команда не станет заключать контракты и объявлять о них до тех пор, пока не получит окончательное одобрение своей заявки на участие в Формуле 1.

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