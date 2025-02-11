Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх составил рейтинг лучших боксеров мира в настоящее время.
На первой строчке рейтинга от Турки оказался украинский боксер Александр Усик – чемпион хевивейта по версиям WBA, WBO и WBC. За Александром разместился звездный американец Теренс Кроуфорд, а абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ – 3-й.
Ранее Аль-Шейх анонсировал большой боксерский поединок, на кону которого будет стоять статус абсолютного чемпиона мира.
Рейтинг лучших боксеров в мире от Турки Аль-Шейха
- Александр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Джервонта Дэвис
- Артур Бетербиев
- Шакур Стивенсон
- Сауль Альварес
- Дмитрий Бивол