Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Турки Аль-Шейх

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх составил рейтинг лучших боксеров мира в настоящее время.

На первой строчке рейтинга от Турки оказался украинский боксер Александр Усик – чемпион хевивейта по версиям WBA, WBO и WBC. За Александром разместился звездный американец Теренс Кроуфорд, а абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ – 3-й.

Ранее Аль-Шейх анонсировал большой боксерский поединок, на кону которого будет стоять статус абсолютного чемпиона мира.

Рейтинг лучших боксеров в мире от Турки Аль-Шейха

Александр Усик Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Джервонта Дэвис Артур Бетербиев Шакур Стивенсон Сауль Альварес Дмитрий Бивол

sport.ua