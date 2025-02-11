Доха. Чжэн Циньвэнь проиграла Жабер, Анисимова победила Бадосу и сыграет против Фернандес в 1/8 финала

На турнире WTA 1000 в Катаре завершились матчи второго круга



Доха, Катар • 5-15 февраля • хард • $3,654,963

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Екатерина Александрова (-) – Арина Соболенко (-, 1) 3:6, 6:3, 7:6(5)

Элизе Мертенс (Бельгия) – Кристина Букша (Испания, Q) 6:2, 6:3

Дарья Касаткина (-, 10) – Элина Аванесян (Армения) 6:2, 6:3

Джессика Пегула (США, 6) – Элина Свитолина (Украина) 6:3, 7:6(3)

Марта Костюк (Украина) – Коко Гауфф (США, 3) 6:2, 7:5

Магда Линетт (Польша) – Магдалена Френх (Польша) 7:5, 5:7, 6:4

Аманда Анисимова (США) – Паула Бадоса (Испания, 9) 6:4, 6:3

Онс Жабер (Тунис) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) 6:4, 6:2

София Кенин (США, WC) – Алиша Паркс (США, Q) 7:6(3), 3:6, 6:2

Елена Остапенко (Латвия) – Людмила Самсонова (-, 16) 7:6(5), 7:5

Жасмин Паолини (Италия, 4) – Каролин Гарсия (Франция, WC) 6:3, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Пэйтон Стёрнс (США) 6:2, 6:4

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Мирра Андреева (-, 12) 3:6, 6:3, 7:5

Линда Носкова (Чехия) – Юлия Путинцева (Казахстан) 6:2, 6:3

Аманда Анисимова (№41 WTA) девятый раз в карьере обыграла представительницу топ-10 мирового рейтинга и впервые с августа прошлого года, когда она была сильнее Арины Соболенко (№2) в Торонто. В следующем раунде американка встретится с Лейлой Фернандес и попробует впервые за три матча победить её.

Онс Жабер впервые за три встречи смогла обыграть Чжэн Циньвэнь и одержала первую победу с апреля прошлого года над теннисисткой, входящей в топ-10. Дальше туниска сыграет против Софии Кенин, которой проиграла в пяти из шести матчей в Туре.

Ребекка Шрамкова (№46 WTA) одержала четвёртую в карьере победу над соперницей из топ-20. За выход в четвертьфинал словачка будет бороться с Еленой Рыбакиной (№7 WTA) и для неё это будет четвёртый матч против теннисистки из топ-10 (0-3).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua