Алекс Элбон: Я стараюсь держаться в стороне от слухов

Контракт Алекса Элбона с Williams рассчитан до конца 2025 года, но имя гонщика периодически упоминается в числе кандидатов на место в Red Bull Racing в следующем сезоне. Алекс рассказал, что старается не обращать внимания на подобные слухи, отдавая предпочтение текущей работе.

«Я стараюсь держаться в стороне от всевозможных слухов, – приводит слова Алекса Элбона издание Racingnews365. – Подобные вопросы больше в компетенции руководства, а не гонщиков.

Слухи неизбежны. Все видели, насколько некомфортно командам и гонщикам из-за того, что в этом году сезон переходов начался так рано. Я предпочитаю оставаться сконцентрированным на своей работе в Williams».

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