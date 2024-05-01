Стали известны условия нового контракта Лунина с Реалом

Вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин близок к продлению трудового соглашения с мадридским клубом.

Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, новый контракт будет рассчитан до 2028 года. Ожидается, что Андрей получит значительное повышение заработной платы, отражающей его статус основного вратаря. Переговоры между сторонами уже находятся на завершающей стадии.

Напомним, недавно сообщалось об интересе к Лунину со стороны Манчестер Юнайтед. Также украинским голкипером предметно интересовалась мюнхенская Бавария.

Накануне Андрей провел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против Баварии. Украинец запомнился шикарным сейвом уже на первой минуте игры, но испанские медиа продолжают критиковать его за неуверенную игру на выходах.

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